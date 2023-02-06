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13:52, 6 февраля 2023Россия

Россиянин обвинил врачей в заражении малолетнего сына стрептококком после уколов

Житель Казани обвинил врачей в халатности из-за заражения сына стрептоккоком

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Житель Казани обвинил врачей детской больницы в том, что его малолетний сын заразился стрептококком — бактерией, которая приводит к гнойным воспалениям и ряду заболеваний. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По словам мужчины, 22 декабря 2022 года у его четырехлетнего сына опух глаз, появилась сыпь и поднялась температура до 41 градуса. Вызванные врачи скорой помощи дали ребенку половину таблетки парацетамола, натерли холодной водой и посоветовали обратиться в поликлинику. На следующий день родители отвезли мальчика в городскую детскую больницу, где ему сделали ряд анализов, рентген груди, сделали уколы от аллергии и отпустили домой.

26 декабря у ребенка уже опухли нога и рука. Ночью его доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. По словам отца, после обследования мальчика врачи сказали, что все нормально, но обратили внимание на повышенный уровень лейкоцитов и тромбоцитов. Вечером того же дня после двух часов в очереди ребенка поместили в реанимацию, где он впал в кому, в которой провел следующие 20 дней. «Когда я приехал, у него [ребенка] уже была красная нога и красные руки. Мы, когда в седьмой [детской городской] больнице были 23 декабря, там сделали уколы супрастина и преднизолона. Именно там нашли пиогенный стрептококк, в месте укола», — рассказал россиянин.

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В результате мужчина добился перевода ребенка в Москву. По его словам, столичные врачи говорят о возможной ампутации левой ноги и правой руки мальчика. Россиянин уверен, что бактерия попала в кровь после укола, и заявил, что подал жалобу в Минздрав России.

Ранее в одной из больниц Читы в Забайкальском крае умерла годовалая девочка, родители которой утверждают, что несколько дней не могли добиться помощи медиков. В свою очередь, в больнице заявили, что мать погибшего ребенка обратилась в приемный покой в ночь на 7 января. По словам врачей, в момент осмотра девочка была в стабильном состоянии и без признаков тяжелого заболевания. Матери было предложено лечение в стационаре, но она якобы попросила расписать амбулаторное лечение.

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Константин Лысяков
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