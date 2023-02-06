Россиянина задержали за забитого до смерти пенсионера

На Камчатке следователи возбудили дело после убийства 76-летнего пенсионера

На Камчатке задержан 38-летний житель города Елизово, подозреваемый в тяжком преступлении. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 января в частном доме на улице Северная поселка Двуречье было найдено тело 76-летнего пенсионера. Эксперты установили, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Сыщики вышли на след подозреваемого, который до смерти забил пожилого мужчину, им оказался местный житель.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, выясняются мотивы, толкнувшие россиянина на расправу.

24 ноября 2022 года сообщалось, что в Саратовской области двое россиян получили сроки за забитого до смерти на домашней вечеринке друга.