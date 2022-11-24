Двое россиян получили сроки за забитого до смерти на вечеринке друга

В Саратовской области домашняя вечеринка закончилась избиением до смерти и тюремным сроком

В Саратовской области к десяти и семи годам строгого режима приговорили двоих россиян, убивших друга. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, трагедия произошла 9 июля во время домашней вечеринки в частном доме в поселке Турки. На празднике присутствовали трое мужчин с сожительницами. В какой-то момент у 37-летнего россиянина и его 28-летнего друга возник конфликт с их 54-летним товарищем. Конфликт поколений закончился избиением жертвы руками и ногами, после которых потерпевший уже не поднялся.

На следующий день 28-летний обвиняемый сообщил о произошедшем в полицию. «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате закрытой тупой травмы груди», — рассказали в СКР.

23 ноября сообщалось, что в Ульяновской области 56-летний местный житель обвиняется в убийстве 53-летнего товарища.