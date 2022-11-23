Россиянин до смерти забил товарища толкушкой и попал под следствие

Под Ульяновском 56-летний мужчина до смерти забил друга деревянной толкушкой после ссоры

В Ульяновской области 56-летний местный житель обвиняется в убийстве 53-летнего товарища. Об этом в среду, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 21 ноября фигурант выпивал с другом, и они поссорились. Тогда россиянин взял деревянную толкушку и избил ей оппонента, нанеся смертельные ранения. Затем мужчина сбежал.

Отмечается, что потерпевший скончался по дороге в больницу. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Хабаровске россиянин предстанет перед судом за убийство друга кирпичом.