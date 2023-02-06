Крупный производитель компьютеров уволит тысячи сотрудников

Bloomberg: компания Dell уволит 6650 сотрудников из-за падения спроса на компьютеры

Один из крупнейших в мире производителей компьютеров, американская Dell уволит около 6650 сотрудников, сократив общую численность персонала до 126,3 тысячи человек — минимального уровня с 2017 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо, отправленное вице-председателем правления по продуктам и операциям Джеффом Кларком на корпоративную почту сотрудников.

Сокращения затронут около 5 процентов персонала Dell. По сравнению с январем 2020 года, когда в компании работало 165 тысяч человек, численность сотрудников сократится на 39 тысяч человек. По словам Кларка, прежних мер в виде приостановки найма и уменьшения трат на командировки уже недостаточно в условиях глобального экономического спада, который повлиял на продажи компании.

Dell сообщила о снижении выручки на 6 процентов по итогам третьего квартала 2022 года. Кроме того, по прогнозу аналитиков IDC, в четвертом квартале спрос на персональные компьютеры (ПК) резко упадет. Наибольший спад продаж ПК будет наблюдаться именно у Dell — они снизятся на 37 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

В последние месяцы о массовых сокращениях объявили многие конкуренты Dell. НР в ноябре решила уволить шесть тысяч сотрудников, Cisco Systems — порядка четырех тысяч. Всего, по информации консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, в 2022 году технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочих мест, что на 649 процентов больше, чем в предыдущем году.