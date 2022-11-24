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04:30, 24 ноября 2022Наука и техника

Производитель ПК рассказал о падении спроса на компьютеры

Business Insider: HP уволит 6000 сотрудников из-за падения спроса на ПК

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Падение спроса на компьютеры вынудило HP начать сокращения среди персонала. Об этом сообщает издание Business Insider.

Журналисты портала сослались на заявление HP, в котором крупный производитель компьютеров рассказал о резком снижении спроса на ПК. В этой связи компания собралась уволить к 2025 году от 4000 до 6000 сотрудников. Согласно подсчетам специалистов HP, затраты на реструктуризацию составят около миллиарда долларов, но благодаря сокращениям корпорация сможет сэкономить 1,4 миллиарда долларов в год к концу 2025 финансового года.

По словам журналистов, решение об увольнениях последовало на фоне «мрачных» финансовых показателей в четвертом квартале. Выручка HP снизилась на 11 процентов в годовом исчислении до 14,8 миллиардов долларов. Это связано с тем, что спрос на ПК и техническое оборудование резко упал после прохождения пика пандемии COVID-19.

Авторы подчеркнули, что HP стала последней компанией в «обреченном на гибель» технологическом секторе, которая заявила о сокращении штата. Один из главных конкурентов HP — Dell — также предсказал дальнейшее снижение спроса на компьютеры.

В ноябре специалисты DigiTimes сообщили, что совокупные продажи ноутбуков Windows от пяти ведущих производителей сократились на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж в октябре стал бренд Lenovo, на втором месте оказалась компания HP.

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Андрей Ставицкий
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