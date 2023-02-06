В российском регионе выявили случаи переносимой комарами тропической болезни

В Красноярском крае зафиксировали два случая тропической лихорадки денге

В Красноярском крае врачи зафиксировали два случая тропической лихорадки денге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Горяев рассказал, что заболевание привезли в Россию вернувшиеся из-за рубежа туристы.

«Первые в этом году два завозных случая лихорадки денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе (...) Обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда (Пхукет и Паттайя)», — рассказал главный санитарный врач российского региона. Он добавил, что заболевание не передается от человека к человеку, его переносчиками являются исключительно тропические кровососущие насекомые.

При этом Горяев не уточнил, какой именно формой лихорадки денге заболели россиянки — неосложненной или тяжелой формой, при которой летальность составляет до 50 процентов.

Ранее сообщалось, что россияне массово заболели гепатитом после обеда в двух кафе в праздники.

