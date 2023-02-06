Украинские военные 25 раз за сутки обстреляли ДНР

Представительство в СЦКК: украинские войска выпустили по ДНР 126 боеприпасов за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 раз за воскресенье, 5 февраля, обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), сообщило в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, украинские военные выпустили по территории ДНР 126 различных боеприпасов. «На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов, на горловском — 10 обстрелов, на ясиноватском — три обстрела», — подчеркнули в представительстве.

Украинские войска преимущественно использовали артиллерию калибра 155 и 152 миллиметров. Также зафиксировано применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) — по Волновахе было выпущено пять ракет. За сутки в Донецке в результате обстрелов со стороны Украины погибли два мирных жители, еще пятеро в ДНР были ранены.

4 февраля в результате обстрелов ВСУ в одном из многоквартирных жилых домов в Киевском районе Донецка обрушились перекрытия.