Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:45, 6 февраля 2023Бывший СССР

Украинские военные 25 раз за сутки обстреляли ДНР

Представительство в СЦКК: украинские войска выпустили по ДНР 126 боеприпасов за сутки

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 раз за воскресенье, 5 февраля, обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), сообщило в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, украинские военные выпустили по территории ДНР 126 различных боеприпасов. «На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов, на горловском — 10 обстрелов, на ясиноватском — три обстрела», — подчеркнули в представительстве.

Украинские войска преимущественно использовали артиллерию калибра 155 и 152 миллиметров. Также зафиксировано применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) — по Волновахе было выпущено пять ракет. За сутки в Донецке в результате обстрелов со стороны Украины погибли два мирных жители, еще пятеро в ДНР были ранены.

4 февраля в результате обстрелов ВСУ в одном из многоквартирных жилых домов в Киевском районе Донецка обрушились перекрытия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
В Совфеде оценили намерение Трасс вернуться в большую политику
В России призвали закрепить право отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Украинские военные 25 раз за сутки обстреляли ДНР
Стали известны подробности открытия одного из самых известных кинотеатров Москвы
В Чехии усомнились в успешных поставках танков Украине
Стало известно о бегстве украинских военных с позиций в Купянском районе
Назван новый министр обороны Украины
В Германии призвали выйти из «военного тупика» по ситуации на Украине
На Западе рассказали о предупреждении Путина для США и НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.