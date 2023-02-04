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15:21, 4 февраля 2023Россия

В жилом доме в Донецке обрушились перекрытия после обстрела со стороны ВСУ

МЧС ДНР сообщило о поиске людей в доме, обрушившемся после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «МЧС ДНР»

В одном из многоквартирных жилых домов в Киевском районе Донецка обрушились перекрытия после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом МЧС Донецкой народной республики (ДНР) сообщило в своем Telegram-канале.

В результате обстрела в жилой дом на улице Артема попал взрывоопасный предмет, из-за чего обрушились перекрытия между пятым и четвертым этажами.

Под завалами могут находиться два человека. Спасатели ведут их поиски.

Из-за обстрела также пострадал многоквартирный жилой дом на улице Челюскинцев, в нем повреждены перекрытия технического этажа. Погибших и пострадавших нет.

1 февраля стало известно, что ВСУ обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в поселке Никольское в ДНР. Ракетный обстрел произошел 31 января около 18:00. В результате погиб иеромонах Вонифатий, также была ранена схимонахиня Савва.

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Сергей Истомин
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