Гвинет Пэлтроу показала платье для свиданий с Брэдом Питтом

Актриса Гвинет Пэлтроу показала белое платье Calvin Klein для свиданий с Брэдом Питтом

Американская актриса Гвинет Пэлтроу раскрыла детали своего гардероба. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале.

По ее словам, в нем хранятся наряды, которые она носила в 1990-х годах. «Добро пожаловать в мое хранилище, где лежит вся моя архивная одежда», — заявила она, демонстрируя полки с обувью и деревянные вешалки с одеждой.

Затем знаменитость показала белое платье на пуговицах. «Это платье Calvin Klein. Я надевала его, когда встречалась с Брэдом Питтом», — поделилась она своими воспоминаниями. Также Пэлтроу отметила, что данную вещь она надела для премьеры фильма «Чужие похороны» в 1996 году.

Кроме того, актриса уточнила, что до сих пор хранит розовые туфли на каблуках бренда Manolo Blahnik, в которых она посетила премию «Оскар» в 1999 году, и красный бархатный костюм люксовой марки Gucci, предназначенный для церемонии MTV VMA в 1996 году.

Ранее Пэлтроу записала видео, в котором она тестирует новые патчи для глаз собственного бренда Goop. Знаменитость снялась в комплекте нижнего белья черного цвета в ванной комнате. При этом на размещенных кадрах было видно, что на ее лице отсутствовал макияж.

