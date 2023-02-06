Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 248 человек

В результате землетрясения в Сирии погибли 248 человек и пострадали 700

Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 248 человек, а раненных — до 700. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сирийской Арабской Республики Ахмед Дамирия, его цитирует РИА Новости.

«Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700», — сказал он, отметив, что спасательные работы и подсчет жертв продолжаются.

Ранее президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание правительства страны из-за землетрясения, которое затронуло удерживаемые оппозицией регионы. Кабмин обсудил ущерб, нанесенный подземными толчками, а также необходимые меры по устранению их последствий.