Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 6 февраля 2023Мир

Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 248 человек

В результате землетрясения в Сирии погибли 248 человек и пострадали 700

Фото: SANA / Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 248 человек, а раненных — до 700. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сирийской Арабской Республики Ахмед Дамирия, его цитирует РИА Новости.

«Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700», — сказал он, отметив, что спасательные работы и подсчет жертв продолжаются.

Ранее президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание правительства страны из-за землетрясения, которое затронуло удерживаемые оппозицией регионы. Кабмин обсудил ущерб, нанесенный подземными толчками, а также необходимые меры по устранению их последствий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 248 человек
В Кремле не опровергли слова Беннета об обещании Путина не убивать Зеленского
Космический зонд впервые пролетел через корональный выброс на Солнце
В Кремле прокомментировали информацию о возможной поездке Путина в Псков
Комитет Госдумы одобрил проект о десяти годах колонии для коллекторов за угрозы
Кремль ответил на сообщения о совместном производстве беспилотников с Ираном
Бойцы «Вагнера» закрепились на севере и востоке Артемовска
Пушилин сообщил о применении химического оружия Украиной
В Кремле прокомментировали планы Путина на переговоры с Эрдоганом и Асадом
Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.