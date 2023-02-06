Многоэтажный дом обрушился в прямом эфире во время землетрясения в Турции

Обрушение многоэтажного дома во время землетрясения в Турции попало в прямой эфир

Момент обрушения многоэтажного дома во время землетрясения в Турции попал в прямой эфир местного телеканала. Внимание на появившиеся кадры обратило РИА Новости в своем Telegram-канале.

На одном из турецких каналов велась прямая трансляция из города Диярбакыр, который пострадал от подземных толчков утром в понедельник, 6 февраля. В эфире демонстрировалась работа спасателей, разбирающих завалы на месте разрушенных зданий.

В этот момент в городе произошло новое землетрясение. В результате здание, находившееся позади спасателей, тоже обрушилось.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов, днем, в центральной части страны произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Толчки также чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.

