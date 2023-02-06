Норвегия вызвалась платить Украине по 1,5 миллиарда евро в год
Кабинет министров Норвегии принял решение выплачивать Украине каждый год по 15 миллиардов норвежских крон (1,5 миллиарда евро). Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере, его цитирует издание Verdens Gang (VG).
«Это сигнал России о том, что мы вместе с Украиной. А также это знак для Москвы, что норвежский парламент максимально сплочен в этом вопросе», — заявил глава правительства.
Ранее VG сообщало, что Украина в ближайшие пять лет получит от Осло финансовую помощь в размере 75 миллиардов норвежских крон. Предполагается, что сумма будет поровну разделена на поддержку Вооруженных сил Украины и гражданские нужды.
До этого Норвегия согласилась выделить деньги из своего нефтяного фонда для помощи Украине. В частности, речь идет о многолетнем обязательстве для Норвегии, при этом не уточняется, сколько именно средств получит Киев.