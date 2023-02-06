Норвегия вызвалась платить Украине по 1,5 миллиарда евро в год

VG: кабмин Норвегии принял решение платить Украине каждый год по 1,5 миллиарда евро

Кабинет министров Норвегии принял решение выплачивать Украине каждый год по 15 миллиардов норвежских крон (1,5 миллиарда евро). Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере, его цитирует издание Verdens Gang (VG).

«Это сигнал России о том, что мы вместе с Украиной. А также это знак для Москвы, что норвежский парламент максимально сплочен в этом вопросе», — заявил глава правительства.

Ранее VG сообщало, что Украина в ближайшие пять лет получит от Осло финансовую помощь в размере 75 миллиардов норвежских крон. Предполагается, что сумма будет поровну разделена на поддержку Вооруженных сил Украины и гражданские нужды.

До этого Норвегия согласилась выделить деньги из своего нефтяного фонда для помощи Украине. В частности, речь идет о многолетнем обязательстве для Норвегии, при этом не уточняется, сколько именно средств получит Киев.