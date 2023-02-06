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13:26, 6 февраля 2023Мир

Украина получит от Осло 75 миллиардов норвежских крон

VG: Украина в ближайшие пять лет получит от Осло помощь на 75 миллиардов норвежских крон

Фото: Marko Djurica / Reuters

Украина в ближайшие пять лет получит от Осло финансовую помощь в размере 75 миллиардов норвежских крон. Об этом пишет норвежское издание Verdens Gang (VG).

Сообщается, что одобренную правительством Норвегии помощь анонсировал министр финансов королевства Трюгве Слагсволд Ведум на заседании парламента. В кабмине уточнили, что сумма будет поровну разделена на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданские нужды.

Ранее Осло согласился выделить деньги из своего нефтяного фонда для помощи Украине. В частности, речь идет о многолетнем обязательстве для Норвегии, при этом не уточняется, сколько именно средств получит Киев.

До этого норвежские власти присоединились к западным поставкам танков Leopard Украине. Помимо этого, Осло пообещал обучить украинских солдат обращению с техникой.

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Глеб Бажуткин
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