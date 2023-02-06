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20:46, 6 февраля 2023Ценности

60-летняя актриса показала фигуру в откровенных нарядах на съемке для журнала

Актриса Филиппин Леруа-Болье снялась в латексном платье для журнала The Sunday Times Style

Фото: The Sunday Times Style

Французская актриса Филиппин Леруа-Болье показала фигуру в откровенных нарядах на съемке для журнала The Sunday Times Style. Соответствующие снимки появились в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) глянца.

На обложке издания 60-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» запечатлена сидящей на стуле. На ней надеты черная юбка длины мини и кожаный корсет, обнажающий плечи. Ее образ дополняют широкий ремень на талии, капроновые колготки, остроносые туфли на шпильке и солнцезащитные очки. Кроме того, знаменитость снялась в латексном платье и пиджаке на голое тело.

Визажисты сделали в макияже акцент на естественность, нанеся на ее лицо розовые румяна, а на губы — нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и небрежно уложили их.

Ранее американская фотомодель и актриса Памела Андерсон приняла участие в откровенной съемке для нового выпуска журнала Interview. 55-летняя знаменитость позировала перед фотографом обнаженной, лежа при этом на кожаном диване белого цвета. На размещенных кадрах видно, что оголенные части тела манекенщица прикрывала длинными волосами, а на ее лицо был нанесен макияж в нюдовых оттенках.

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Мария Винар
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