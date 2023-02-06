В российской больнице разгерметизировался кислородный баллон

В инфекционной больнице Казани разгерметизировался кислородный баллон, никто не пострадал

В республиканской клинической инфекционной больнице Казани лопнул кислородный баллон. О его разгерметизации сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, кислородный баллон лопнул, так как не выдержал опрессовки. После разгерметизации баллона пожар не начался, никто не пострадал.

Авторы канала впоследствии уточнили, что баллон разгерметизировался, так как из кислородной трубы вылетела заглушка запорного крана. РЕН ТВ уточнил, что баллон находился в кислородной комнате приемного отделения, где проводили ремонт.

Ранее в Астрахани в детской больнице произошел пожар — огонь распространился в ординаторской. Всех пациентов и персонал медицинского учреждения эвакуировали, никто не пострадал.