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07:34, 6 февраля 2023Экономика

Раскрыты золотовалютные резервы России

РИА Новости: Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Обладателем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года в семнадцатый раз подряд стал Китай. Россия заняла четвертое место в списке, передает РИА Новости, ссылаясь на свои расчеты, основанные на информации центробанков.

По состоянию на конец декабря, активы Китая достигли 3,31 триллиона доллара. Япония заняла вторую позицию с ресурсами в 1,27 триллиона долларов, а Швейцария — третью с активами в 924 миллиарда долларов.

В прошлом году Россия уступила Индии четвертое место, летом его вернула и завершила 2022 год на этой позиции. Москва обладает 582 миллиардами долларов. Индия стала пятой, ее резервы составляют 563 миллиардов долларов.

После начала специальной военной операции на территории Украины Запад заморозил около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ответ Москва заблокировала находящиеся в стране активы иностранных инвесторов.

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Марина Совина
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