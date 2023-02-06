Россиянка морила восьмилетнего сына голодом и оставляла ночевать в подъезде

Жительница Рязанской области морила сына голодом и оставляла ночевать в подъезде

Жительница Рязанской области морила голодом своего восьмилетнего сына и оставляла ночевать в подъезде. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сотрудники полиции выявили проблемную семью в ходе профилактической акции в одном из сел Пронского района. Как сообщила местная администрация на своей странице в соцсети «ВКонтакте», мать оставила ребенка с соседями, а сама в течение недели употребляла спиртные напитки.

При этом мальчик рассказал, что, когда просил поесть, россиянка ссылалась на отсутствие денег, пишет ИД «Пресса». По словам ребенка, в ноябре, получив отказ в еде, ему удалось познакомиться на улице со сверстником, мать которого накормила его. Кроме того, как-то пострадавшему пришлось ночевать в подъезде, так как его не пустили домой.

Инспектор по делам несовершеннолетних сообщила изданию, что полиция связалась с органами опеки и мальчика временно определили в детское отделение Новомичуринской межрайонной больницы. Мать ребенка пыталась скрыться от сотрудников МВД. Сейчас ведомство готовит материалы о привлечении россиянки к административной ответственности.

Похожая история произошла в Челябинской области. Там жительница поселка Береговой Челябинской области избивала и морила голодом девятилетнего сына-отличника. Как стало известно, женщина воспитывала мальчика в одиночку. Россиянка систематически выпивала и срывала на ребенке злость. В один из дней женщина протащила сына за волосы, он убежал к соседям и провел у них несколько дней.