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13:00, 6 февраля 2023Силовые структуры

Комитет Госдумы одобрил проект о десяти годах колонии для коллекторов за угрозы

Комитет Госдумы одобрил проект об уголовном наказании до 10 лет для коллекторов за угрозы

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал Думе принять законопроект об уголовной ответственности до десяти лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы в отношении должников. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и соавтор законопроекта Василий Пискарев объяснил, что угрозы и насилие, поступающие от коллекторов, стоит рассматривать как общественно опасное деяние. Следовательно, оно должно наказываться назначением до пяти лет колонии. При этом если преступление совершено группой лиц, срок может увеличиваться в два раза.

Законопроект предполагает отдельно наказывать за распространение коллекторами заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должников. В таком случае фигуранты могут быть оштрафованы на сумму до полумиллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также их могут приговорить к принудительным работам или лишению свободы на срок до пяти лет. Для группы лиц срок заключения может достигать десяти лет.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон об обязательной регистрации ДНК всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также помещенных под административный арест.

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Екатерина Власова
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