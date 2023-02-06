Объявлены победители премии «Грэмми»

Победители премии «Грэмми» стали Бейонсе, Гарри Стайлс и Лиззо

Стали известны победители премии «Грэмми-2023». Полный список лауреатов опубликован на сайте музыкальной премии.

65-я церемония вручения состоялась в Лос-Анджелесе. Ее ведущим стал комик Тревор Ноа. Песней года названа композиция Just Like That Бонни Рэйтт, записью — About Damn Time исполнительницы Лиззо. Награду за лучшее музыкальное видео получила Тейлор Свифт за мини-фильм Too Well: The Short Film, а лучшим поп-исполнителем стала Адель (Easy On Me).

Трек Unholy Сэма Смита и Ким Петрас выиграл в номинации «Лучший дуэт», а лучшим альбомом объявлена пластинка под названием Harry's House Гарри Стайлса. Самара Джой получила награду в номинации «Лучший новый исполнитель».

Певица Бейонсе одержала победу сразу в трех номинациях — «Лучшая танцевальная запись» (Break My Soul), «Лучшая R&B-песня» (CUFF IT) и «Лучшее традиционное R&B-исполнение» (Plastic Off The Sofa), став самой титулованной артисткой в истории премии — на ее счету теперь 32 статуэтки.