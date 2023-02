Певица Бейонсе стала обладательницей рекордного количества статуэток «Грэмми»

Американская исполнительница Бейонсе стала обладательницей рекордного количества статуэток премии «Грэмми», вручаемых Академией звукозаписи США. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.

На счету артистки — 32 награды. Во время предварительного шоу артистка победила в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» за песню Break My Soul и «Лучшее исполнение в стиле R&B» за трек Plastic Off the Sofa.

Помимо этого, в ходе основной церемонии Бейонсе получила награду за пластинку Renaissance в номинации «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом», а ее композиция CUFF IT была признана «Лучшей песней в стиле R&B».

До артистки рекордсменом по количеству наград «Грэмми» являлся покойный дирижер Георг Шолти. На его счету была 31 победа в различных номинациях премии.

65-я церемония вручения премии «Грэмми» проходит в Лос-Анджелесе в понедельник, 6 февраля. В числе номинантов такие артисты, как Кендрик Ламар, Адель, Beyonce, группа ABBA, Тейлор Свифт и другие.

В конце января этого года Бейонсе подверглась критике со стороны ЛГБТ-активистов из-за выступления в Дубае.