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10:47, 6 февраля 2023Культура

Бейонсе стала обладательницей рекордного количества статуэток «Грэмми»

Певица Бейонсе стала обладательницей рекордного количества статуэток «Грэмми»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская исполнительница Бейонсе стала обладательницей рекордного количества статуэток премии «Грэмми», вручаемых Академией звукозаписи США. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.

На счету артистки — 32 награды. Во время предварительного шоу артистка победила в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» за песню Break My Soul и «Лучшее исполнение в стиле R&B» за трек Plastic Off the Sofa.

Помимо этого, в ходе основной церемонии Бейонсе получила награду за пластинку Renaissance в номинации «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом», а ее композиция CUFF IT была признана «Лучшей песней в стиле R&B».

До артистки рекордсменом по количеству наград «Грэмми» являлся покойный дирижер Георг Шолти. На его счету была 31 победа в различных номинациях премии.

65-я церемония вручения премии «Грэмми» проходит в Лос-Анджелесе в понедельник, 6 февраля. В числе номинантов такие артисты, как Кендрик Ламар, Адель, Beyonce, группа ABBA, Тейлор Свифт и другие.

В конце января этого года Бейонсе подверглась критике со стороны ЛГБТ-активистов из-за выступления в Дубае.

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Анастасия Астахова
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