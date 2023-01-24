Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:50, 24 января 2023Культура

ЛГБТ-активисты раскритиковали Бейонсе за концерт в Дубае

ЛГБТ-активисты подвергли Бейонсе критике из-за выступления в Дубае
Бейонсе

Бейонсе. Фото: Brian Snyder / Reuters

Американская певица Бейонсе подверглась критике со стороны ЛГБТ-активистов из-за выступления в Дубае. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее исполнительница дала первый за четыре года концерт. Артистка вышла на сцену во время вечеринки по случают открытия отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае, ОАЭ. За выступление, продолжительность которого составила час, Бейонсе получила 24 миллиона долларов.

Некоторые поклонники артистки выразили свое недовольство из-за того, что артистка выступила в стране, где однополые отношения запрещены. Соучредитель британского правозащитного сообщества LGB Alliance Бев Джексон отметила, что концерт певицы в Дубае «бросил тень на ее поддержку лесбиянок и геев».

«Бейонсе — огромная икона для многих геев. Поэтому LGB Alliance глубоко разочаровано тем, что Бейонсе согласилась дать прибыльный концерт в Дубае, где однополые половые акты являются уголовным преступлением, потенциально наказуемым смертью», — отметила Джексон.

Ранее стало известно, что фанат канадского рэпера Дрейка упал с балкона во время концерта в Нью-Йорке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о готовности 12 стран передать Украине танки Leopard
Стало известно о желании России передать Ирану боевые вертолеты
Стало известно о неудачных попытках Украины форсировать Днепр
ЛГБТ-активисты раскритиковали Бейонсе за концерт в Дубае
Россиянин снял на видео вытекающее во время полета самолета топливо
ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на приграничное российское село
Кадыров показал отправку новой группы добровольцев в зону СВО
В Госдуме объяснили планы обобщить декларации депутатов
Убивший подругу и спрятавший труп на участке ее бабушки россиянин получил срок
Раскрыты сроки поддержки пользователей Windows 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.