Бейонсе выступила с концертом впервые за четыре года

Американская певица Бейонсе выступила с концертом впервые за четыре года

Американская певица Бейонсе выступила с концертом впервые за четыре года. Она стала хедлайнером шоу по случаю открытия отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае, ОАЭ. Кадрами мероприятия поделился журнал Variety.

Шоу началось в субботу вечером, 21 января, как театральная постановка. Первыми на сцену вышли скрипачи в головных уборах из золота и объемных красных юбках, за ними последовали танцоры и другие музыканты в соответствующих нарядах. Затем сама исполнительница поднялась на сцену на платформе в желтом платье с корсетом, украшенном юбкой с перьями. Артистка открыла шоу, исполнив At Last Этты Джеймс.

Отмечается, что все зрители должны были придерживаться строгой политики отказа от телефонов — никому не разрешилось снимать фото или видео концерта, но это можно было сделать на афтепати.

В августе новый альбом Бейонсе Renaissance занял первое место в чарте Billboard 200. Пластинка Renaissance стала первым альбомом, выпущенным певицей в 2022 году, которому удалось возглавить список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов.