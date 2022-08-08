Новая пластинка Бейонсе стала лучшим женским альбомом 2022 года

Новая пластинка Бейонсе Renaissance стала лучшим женским альбомом 2022 года

Новый альбом американской певицы Бейонсе Renaissance занял первое место в чарте Billboard 200. Об этом сообщается на сайте журнала.

Пластинка Renaissance стала первым альбомом, выпущенным женщиной в 2022 году, которой удалось возглавить список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов. Последней женщиной, становившейся лидером чарта, была британская певица Адель с пластинкой 30. Альбом вышел 19 ноября 2021 года.

Renaissance — седьмой студийный альбом, релиз которого состоялся 29 июля. Пластинка состоит из 16 композиций. По словам критиков, большинство из них — танцевальные, состоящие из электронного андеграунда и диско-ритмов. На создание альбома у певицы ушло три года, вместе с ней над треками работали ее супруг, рэпер Jay-Z, а также Skrillex, 070 Shake и другие исполнители. Renaissance стал первым альбомом певицы с 2016 года, когда у нее вышла пластинка Lemonade.

Ранее стало известно о том, что Бейонсе перезапишет песню из-за оскорбительного для больных ДЦП слова.