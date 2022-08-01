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Бейонсе перезапишет песню из-за оскорбительного для больных ДЦП слова

Бейонсе перезапишет песню из нового альбома из-за оскорбительного для больных ДЦП слова

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американская певица Бейонсе перезапишет песню из нового альбома Renaissance из-за оскорбительного для больных ДЦП слова. Об этом сообщает Variety.

В песне под названием Heated исполнительница употребляет глагол to spazz, используемый в американском сленге в значении «сходить с ума». Однако сам термин происходит от названия одной из самых распространенных форм ДЦП — спастического паралича (spastic palsy). Слушатели сочли слово оскорбительным, а также обвинили тексты певицы в эйблизме — дискриминации в отношении людей с инвалидностью.

Представители певицы заявили, что слово было использовано непреднамеренно. Его заменят, когда Бейонсе перезапишет песню.

Ранее сообщалось о том, что новый альбом Бейонсе стал самым прослушиваемым в Spotify.

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Дениза Мацаева
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