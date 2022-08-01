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Новый альбом Бейонсе стал самым прослушиваемым в Spotify

Новый альбом Бейонсе Renaissance установил рекорд по прослушиваниям в Spotify

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Новый альбом американской певицы Бейонсе Renaissance установил рекорд по прослушиваниям в стриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщает Hypebeast.

В день выхода альбома, 29 июля, его послушали 43,25 миллиона раз. Этот самый лучший показатель за день среди женщин-исполнителей в 2022 году. Отмечается также, что все песни с альбома попали в топ-25 американского Spotify, семь из них вошли в топ-10.

Renaissance — седьмой студийный альбом, релиз которого состоялся 29 июля. Пластинка состоит из 16 композиций. По словам критиков, большинство из них — танцевальные, состоящие из электронного андеграунда и диско-ритмов. На создание альбома у певицы ушло три года, вместе с ней над треками работали ее супруг, рэпер Jay-Z, а также Skrillex, 070 Shake и другие исполнители. Renaissance стал первым альбомом певицы с 2016 года, когда у нее вышла пластинка Lemonade.

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