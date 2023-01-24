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10:21, 24 января 2023Культура

Фанат Дрейка упал с балкона во время концерта

Фанат рэпера Дрейка упал с балкона во время концерта в Нью-Йорке

Фото: Myles Wright / Globallookpress.com

Фанат канадского рэпера Дрейка упал с балкона во время концерта в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.

Уточняется, что во время выступления в театре «Аполло» мужчина свалился с балкона в оркестровую яму, из-за чего музыкант решил приостановить шоу. Некоторые из присутствующих утверждают, что на самом деле поклонник не упал, а сам попытался прыгнуть в толпу с балкона.

После инцидента в зале зажегся свет. «Просто нужно убедиться, что кто-то в порядке», — сказал Дрейк в микрофон.

Фанат артиста не получил никаких серьезных травм и вскоре после падения начал разговаривать с кем-то по телефону.

В прошлом году певица Билли Айлиш помогла фанатке во время своего концерта в Атланте, штат Джорджия. Исполнительница остановила шоу из-за задыхающейся поклонницы. Она спросила у девушки, нужен ли ей ингалятор. Когда она убедилась, что с фанаткой все хорошо, она отправила ей воздушный поцелуй и сказала: «Я люблю тебя».

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Евгений Шульгин
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