Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Билли Айлиш помогла задыхающейся фанатке

Певица Билли Айлиш остановила свой концерт из-за задыхающейся поклонницы
Билли Айлиш

Билли Айлиш. Фото: Toby Melville / Reuters

Американская поп-певица Билли Айлиш помогла фанатке во время своего концерта в Атланте, штат Джорджия. Об этом сообщает Page Six.

Исполнительница остановила шоу из-за задыхающейся поклонницы. Она спросила у девушки, нужен ли ей ингалятор. «Все в порядке, все в порядке. У нас есть ингалятор. Ребята, дайте ей немного времени. Не толпитесь. Расслабься, все в порядке», — сказала потом Айлиш. Когда она убедилась, что с фанаткой все хорошо, она отправила ей воздушный поцелуй и сказала «Я люблю тебя».

Отмечается, что артистка не впервые приостанавливает свои выступления из-за поклонников. Осенью 2021 года во время фестиваля Governors Ball в Нью-Йорке она прекратила петь и попросила охрану разобраться, все ли в порядке в толпе.

В прошлом году британская певица Адель помогла фанату сделать предложение во время своего концерта в Лос-Анджелесе. Исполнительница приостановила выступление, а затем попросила поклонников помочь ей с сюрпризом. Она добавила, что для этого нужно, чтобы в зале было «чертовски тихо». В это время фанат певицы Кевин вывел на сцену свою девушку Эшли, у нее были завязаны глаза. Мужчина снял с нее повязку, встал на одно колено и сделал ей предложение.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Макрон рассказал об ощутимом напряжении на встрече с Путиным
В России весной спрогнозировали новую волну COVID-19
В Дании решили повысить готовность армии для поддержки НАТО
В Кремле объяснили очень длинный стол между Путиным и Макроном
Ведущая Первого канала рассказала о жизни после переезда в Италию
В России захотели ввести новое требование ко всем домам
Названо опасное последствие коронавируса для мозга
Спутники США обнаружили тайную базу КНДР для ядерных ракет
Дело бывшего российского министра Абызова направлено в суд
Умер директор лент «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом» Феликс Эскин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.