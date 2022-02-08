Билли Айлиш помогла задыхающейся фанатке

Американская поп-певица Билли Айлиш помогла фанатке во время своего концерта в Атланте, штат Джорджия. Об этом сообщает Page Six.

Исполнительница остановила шоу из-за задыхающейся поклонницы. Она спросила у девушки, нужен ли ей ингалятор. «Все в порядке, все в порядке. У нас есть ингалятор. Ребята, дайте ей немного времени. Не толпитесь. Расслабься, все в порядке», — сказала потом Айлиш. Когда она убедилась, что с фанаткой все хорошо, она отправила ей воздушный поцелуй и сказала «Я люблю тебя».

Отмечается, что артистка не впервые приостанавливает свои выступления из-за поклонников. Осенью 2021 года во время фестиваля Governors Ball в Нью-Йорке она прекратила петь и попросила охрану разобраться, все ли в порядке в толпе.

В прошлом году британская певица Адель помогла фанату сделать предложение во время своего концерта в Лос-Анджелесе. Исполнительница приостановила выступление, а затем попросила поклонников помочь ей с сюрпризом. Она добавила, что для этого нужно, чтобы в зале было «чертовски тихо». В это время фанат певицы Кевин вывел на сцену свою девушку Эшли, у нее были завязаны глаза. Мужчина снял с нее повязку, встал на одно колено и сделал ей предложение.