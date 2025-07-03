В российском городе появился стихийный мемориал в память о заместителе главкома ВМФ

Жители Приморья возложили цветы к стенду, посвященному генерал-майору Гудкову

В Приморье жители Владивостока возложили цветы к стенду, посвященному заслугам заместителя главкома Военно-морского флота (ВМФ) России, генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, стенд с фотографией Гудкова размещен на центральной площади Владивостока, где организована «улица Победы» в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Пришедший почтить память Гудкова и возложить траурные цветы депутат Законодательного собрания Приморского края Тахир Ибашев в беседе с агентством подчеркнул, что генерал-майор бережно относился к своим подчиненным. «Поэтому мне жалко вот такую вот новость услышать, даже не могу слова подобрать», — сказал он.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о планах увековечить память Гудкова. По его словам, это нужно сделать, так как генерал майор отдал жизнь за приграничный регион.

О смерти замглавы ВМФ России 3 июля сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Произошедшее подтвердили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в момент гибели Гудков занимался боевой работой в курском приграничье. Другие подробности не приводятся.