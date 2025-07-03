В России собрались увековечить память погибшего заместителя главкома ВМФ

Хинштейн: Увековечим память Гудкова на курской земле, за которую он отдал жизнь

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о планах увековечить память погибшего при атаке Вооруженных сил Украины заместителя главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаила Гудкова. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Он был героем. Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих. Обязательно увековечим память Гудкова на курской земле, за которую он отдал жизнь», — написал врио главы региона.

Также он подчеркнул, что для него было честью знать лично такого человека как Гудков.

О смерти героя России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова в приграничье стало известно ранее 3 июля. Его не стало во время выполнения служебных обязанностей.