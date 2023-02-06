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19:26, 6 февраля 2023Забота о себе

Сальма Хайек рассказала о сложностях в карьере из-за сексуальности

Актриса Сальма Хайек заявила, что из-за типажа красотки ей не давали комедийные роли

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек заявила, что из-за приклеившегося к ней в начале карьеры типажа красотки ей долгое время не давали сниматься в комедийных проектах. О сложностях, связанных с излишней сексуальностью ее образа, она рассказала в интервью изданию GQ.

По словам 56-летней знаменитости, в 1990-е годы боссы голливудских киностудий отказывали красивым и сексуальным женщинам не только в праве быть умными, но и смешными.

Я всю жизнь хотела сниматься в комедиях, но мне не давали. Я не могла получить такую роль, пока не встретила Адама Сэндлера, который утвердил меня в комедию, но мне было уже за сорок!

Сальма Хайек
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Хайек призналась, что на протяжении всей карьеры старалась бороться с гиперсексуализацей собственного образа. Почувствовать себя свободной от давления голливудских продюсеров и добиться жанрового разнообразия присылаемых ей сценариев она смогла только с возрастом. Актриса объяснила, что наконец находится на том этапе жизни, когда перестала думать, что ее сексуальность — это единственное, что ценят ее работодатели. И даже если на самом деле это не так, ей все равно. Хайек много работала, чтобы доказать свой профессионализм и в итоге, по ее словам, заслужила уважение со стороны действительно важных людей.

Ранее Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца, который для нее исполнил Ченнинг Татум. По словам актрисы, она «это заслужила», так как раньше ей приходилось играть стриптизершу во многих фильмах.

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Наталья Обрядина
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