Песня 1970 года вернулась в современные чарты из-за сериала The Last of Us

Хит 1970 года Long, Long Time вернулся в современные чарты из-за сериала The Last of Us

Песня 1970 года под названием Long, Long Time певицы Линды Ронстадт вернулась в современные чарты благодаря сериалу, снятому по мотивам игры The Last of Us («Одни из нас»). На это обратили внимание представители сервиса Spotify и сообщили об этом в Twitter.

По данным Spotify, после выхода третьего эпизода сериала количество прослушиваний хита 1970-х только в США увеличилось на 4900 процентов.

Песня, написанная Гэри Уайтом, вошла в альбом Ронстадт Silk Purse. Сингл провел 12 недель в чарте Billboard Hot 100 и достиг 25-й строчки.

The Last Of Us — американский постапокалиптический телесериал канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус.

Ранее стало известно, что за два дня первую серию The Last of Us посмотрели более 10 миллионов человек.