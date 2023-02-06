Отели в России захотели строить по-новому

«Известия»: при строительстве отелей предложили проводить экологическую экспертизу

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ведомствам разработать законопроект, по которому в стране будут по-новому строить отели. В процессе планируют проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации, сообщают «Известия».

Поручение было дано Минстрою, Минприроды и другим ведомствам. На данный момент законопроект разработают для согласования. Пока подобная практика экологической экспертизы существует только для объектов, которые относятся к опасному производству. К ним опричисляют в том числе предприятия по переработке отходов, мусорные полигоны и технически сложные здания.

Эксперты в сфере недвижимости уточнили, что проверка подразумевает анализ проекта и то, как будет устранено или снижено его негативное воздействие на природу. Таким образом мера дополнительно поможет соблюсти все параметры, включая выбросы в атмосферу, озеленение и вывоз отходов.

Ранее российский экологический оператор предложил использовать переработанные автомобильные шины при создании дорожного покрытия. Таким образом с помощью мусора дороги сделают тише. Подобное покрытие с резиновой крошкой называется Quiet pavement и применяется за рубежом.