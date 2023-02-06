Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:17, 6 февраля 2023Среда обитания

Отели в России захотели строить по-новому

«Известия»: при строительстве отелей предложили проводить экологическую экспертизу

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ведомствам разработать законопроект, по которому в стране будут по-новому строить отели. В процессе планируют проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации, сообщают «Известия».

Поручение было дано Минстрою, Минприроды и другим ведомствам. На данный момент законопроект разработают для согласования. Пока подобная практика экологической экспертизы существует только для объектов, которые относятся к опасному производству. К ним опричисляют в том числе предприятия по переработке отходов, мусорные полигоны и технически сложные здания.

Материалы по теме:
Эпичный финал. Съемки блокбастеров уничтожают природу. Что делает Голливуд, чтобы спасти планету?
Эпичный финал.Съемки блокбастеров уничтожают природу. Что делает Голливуд, чтобы спасти планету?
24 января 2023
Токсичное окружение. Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
Токсичное окружение.Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
2 февраля 2023

Эксперты в сфере недвижимости уточнили, что проверка подразумевает анализ проекта и то, как будет устранено или снижено его негативное воздействие на природу. Таким образом мера дополнительно поможет соблюсти все параметры, включая выбросы в атмосферу, озеленение и вывоз отходов.

Ранее российский экологический оператор предложил использовать переработанные автомобильные шины при создании дорожного покрытия. Таким образом с помощью мусора дороги сделают тише. Подобное покрытие с резиновой крошкой называется Quiet pavement и применяется за рубежом.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Вице-президент Турции раскрыл число жертв и пострадавших от землетрясения
Швеция захотела добиться передачи активов России Украине
Вероятность нахождения россиян в зоне землетрясения в Турции оценили
Кейт Миддлтон появилась на публике в 12-летней дубленке
Губернатор приграничного с Украиной региона возглавил добровольную дружину
В Италии предупредили об опасности цунами после землетрясения в Турции
Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку
В ДНР заявили о применении украинскими войсками химоружия
Блогершу Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии за фейки
В Китае рассказали о производителе сбитого в США аэростата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.