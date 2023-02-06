Стало известно о проверке иностранной ассоциации на признаки иноагента

«Известия»: Минюст проверяет Ассоциацию европейского бизнеса на признаки иноагента

Министерство юстиции России проводит документарную проверку Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), чтобы установить, выполняет ли она функции иностранного агента. Ведомство начало процедуру 12 января и должно было ее закончить к 3 февраля, пишут «Известия».

В Ассоциацию европейского бизнеса, которую Минюст проверяет на признаки иноагента, включены 500 компаний из Евросоюза. Среди них — Coca-Cola HBC, Henkel, OBI, Nike, Mercedes-Benz, Metro, Procter&Gamble, Bacardi, Bank Credit Suisse. Сотрудниками АЕБ являются иностранные граждане, а возглавляет ее Тадзио Шиллинг.

«Общественная потребительская инициатива» в письме Минюсту указала, что АЕБ получает средства из-за рубежа. При этом большинство стран, за чьи интересы выступает Ассоциация, негативно высказались о действиях России. Поэтому осенью ОПИ попросила ведомство включить в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

В октябре 2021 года в России изменили правила деятельности НКО-иноагентов. Организации, включая их отделения, обязаны ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах в Минюст. НКО-иноагентам запрещено регистрировать свои филиалы в жилых помещениях.