Стало известно о проверке иностранной ассоциации на признаки иноагента
Министерство юстиции России проводит документарную проверку Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), чтобы установить, выполняет ли она функции иностранного агента. Ведомство начало процедуру 12 января и должно было ее закончить к 3 февраля, пишут «Известия».
В Ассоциацию европейского бизнеса, которую Минюст проверяет на признаки иноагента, включены 500 компаний из Евросоюза. Среди них — Coca-Cola HBC, Henkel, OBI, Nike, Mercedes-Benz, Metro, Procter&Gamble, Bacardi, Bank Credit Suisse. Сотрудниками АЕБ являются иностранные граждане, а возглавляет ее Тадзио Шиллинг.
«Общественная потребительская инициатива» в письме Минюсту указала, что АЕБ получает средства из-за рубежа. При этом большинство стран, за чьи интересы выступает Ассоциация, негативно высказались о действиях России. Поэтому осенью ОПИ попросила ведомство включить в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.
В октябре 2021 года в России изменили правила деятельности НКО-иноагентов. Организации, включая их отделения, обязаны ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах в Минюст. НКО-иноагентам запрещено регистрировать свои филиалы в жилых помещениях.