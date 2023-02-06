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06:06, 6 февраля 2023Россия

Стало известно о проверке иностранной ассоциации на признаки иноагента

«Известия»: Минюст проверяет Ассоциацию европейского бизнеса на признаки иноагента

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство юстиции России проводит документарную проверку Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), чтобы установить, выполняет ли она функции иностранного агента. Ведомство начало процедуру 12 января и должно было ее закончить к 3 февраля, пишут «Известия».

В Ассоциацию европейского бизнеса, которую Минюст проверяет на признаки иноагента, включены 500 компаний из Евросоюза. Среди них — Coca-Cola HBC, Henkel, OBI, Nike, Mercedes-Benz, Metro, Procter&Gamble, Bacardi, Bank Credit Suisse. Сотрудниками АЕБ являются иностранные граждане, а возглавляет ее Тадзио Шиллинг.

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«Общественная потребительская инициатива» в письме Минюсту указала, что АЕБ получает средства из-за рубежа. При этом большинство стран, за чьи интересы выступает Ассоциация, негативно высказались о действиях России. Поэтому осенью ОПИ попросила ведомство включить в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

В октябре 2021 года в России изменили правила деятельности НКО-иноагентов. Организации, включая их отделения, обязаны ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах в Минюст. НКО-иноагентам запрещено регистрировать свои филиалы в жилых помещениях.

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Марина Совина
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