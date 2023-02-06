50-летняя россиянка обвинила тренера регбийного клуба в жестоком избиении

Жительница Красноярска сообщила о жестоком избиении со стороны тренера регбийного клуба

В Красноярске 50-летняя женщина попала в больницу с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга, в жестоком избиении она обвинила тренера регбийного клуба «Енисей-СТМ». Об этом сообщается на портале NGS24.RU.

В региональном управлении Следственного комитета России заявили о начавшейся проверке. «Женщина находится на больничном почти два месяца», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшая рассказала, что к побоям причастен Дмитрий Ткачев из регбийного клуба «Енисей-СТМ». Мужчина якобы начал к ней приставать. Когда россиянка попыталась убежать, он схватил ее, бросил в сторону ванны и ударил по голове несколько раз. Позже врачи диагностировали у нее сотрясение и ушиб мозга, гематомы, перелом пальца и синяк под глазом. Жительница Красноярска прошла судебно-медицинскую экспертизу.

Тренер отказался комментировать ситуацию.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге обвиненный в домогательствах к 15-летней школьнице российский тренер по тхэквондо избежал судимости.