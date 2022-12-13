Обвиненный в домогательствах к школьнице тренер по тхэквондо избежал судимости

Суд прекратил дело обвиненного в домогательствах к ученице тренера тхэквондо

В Санкт-Петербурге обвиненный в домогательствах к 15-летней школьнице российский тренер по тхэквондо избежал судимости. Об этом во вторник, 13 декабря, в своем Telegram-канале сообщает «Фонтанка».

По данным издания, обвиняемый в домогательствах тренер избежал судимости, поскольку вышли сроки давности. Рассмотрение началось в июне 2022 года, в ходе процесса обвиняемый и его адвокат постоянно болели, в связи с чем заседания переносили. К 12 декабря сроки давности вышли.

Как полагало следствие, тренер домогался ученицы летом 2020 года. Было установлено несколько эпизодов в спортшколе, в автомобиле и во время спортивных сборов. Связь девочки и тренера подтверждалась перепиской в соцсетях. Издание отмечает, что тренеру удалось избавиться от мобильного телефона, а его супруга спрятала во время обысков всю технику.

Запрет определенных действий, наложенный судом на время следствия прекратил свое действие и теперь тренер сможет вернуться к работе. Что касается школьницы, то она приняла решение завершить спортивную карьеру.

В 2021 году суд в Волгограде вынес приговор тренеру по тхэквондо, который изнасиловал несовершеннолетнюю ученицу.