Стало известно о требовании Украины к Израилю

Walla: Украина требует от Израиля публично осудить российскую спецоперацию

Украина в преддверии визита израильского министра иностранных дел Эли Коэна в Киев требуют публично осудить российскую специальную военную операцию (СВО), пишет газета Walla.

Журналисты со ссылкой на источники в Киеве рассказали о требовании украинских властей к Израилю. По данным издания, Киев хочет «публичного осуждения» российской спецоперации и «выражения поддержки территориальной целостности страны».

Газета добавила, что украинская сторона попросила Израиль одобрить кредит в размере 500 миллионов долларов. Кроме того, Киев хочет отправить в Израиль на лечение военных и гражданских лиц. По данным неназванного украинского чиновника, потенциальная встреча Коэна и украинского лидера Владимира Зеленского зависит от готовности Израиля предпринять шаги в пользу Киева. «Президент не встретится с Коэном для фотосессии», — указал он.

Ранее стало известно, что Украина договорилась с Израилем о получении военной помощи — Иерусалим уже начал передавать Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках.