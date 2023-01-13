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16:45, 13 января 2023Бывший СССР

Украина договорилась с Израилем о получении военной помощи

Посол Украины Корнийчук заявил, что Израиль передаст стране технологии оповещения

Фото: Shutterstock

Украина договорилась с Израилем о получении военной помощи — Иерусалим уже начал передавать Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает РИА Новости.

По его словам, технология уже официально передается израильской стороной. «И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью», — сказал посол.

В октябре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с тогдашним премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Стороны договаривались о предоставлении систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявлял, что страна не будет поставлять оружие Украине по ряду оперативных соображений. При этом он отметил, что Иерусалим поддерживает Киев и поставляет ему гуманитарную помощь.

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Алиса Реброва
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