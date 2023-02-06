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19:35, 6 февраля 2023Путешествия

В Европе мужчина похитил 80 машин улетевших в отпуск туристов и пошел под суд

В Великобритании более 80 машин были украдены с парковки аэропорта Хитроу

Фото: Mark Thomas / Globallookpress.com

В Великобритании полицейские задержали мужчину по подозрению в массовой краже автомобилей — злоумышленник пошел под суд по подозрению в хищении около 80 транспортных средств с парковки лондонского аэропорта Хитроу. Об этом сообщает радиостанция LBC.

Как рассказали в полиции Лондона, за последний месяц органы получили десятки заявлений о краже транспортных средств с парковки аэропорта Хитроу. Так, около 80 британцев, которые на время отпуска оставили свои машины и ключи от них парковочной компании авиагавани Terminal Universal, по прилету не смогли найти свои автомобили. При этом организация перестала отвечать на звонки.

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Отмечалось, что правоохранительные органы разыскали около 70 машин, однако владельцы жаловались, что машины были найдены «в плохом состоянии» и с пустым баком. По словам одного европейца, он даже получил штраф за превышение скорости, когда находился в отпуске.

По подозрению в краже был задержан 25-летний мужчина, тем не менее расследование еще не завершено. Полиция Лондона продолжает поиск оставшихся машин.

Ранее в январе были названы самые воруемые пассажирами вещи из самолетов. Выяснилось, что чаще всего туристы уносят с собой из воздушных судов спасательные жилеты.

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Дарья Рыбак
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