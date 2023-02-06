В Европе мужчина похитил 80 машин улетевших в отпуск туристов и пошел под суд

В Великобритании более 80 машин были украдены с парковки аэропорта Хитроу

В Великобритании полицейские задержали мужчину по подозрению в массовой краже автомобилей — злоумышленник пошел под суд по подозрению в хищении около 80 транспортных средств с парковки лондонского аэропорта Хитроу. Об этом сообщает радиостанция LBC.

Как рассказали в полиции Лондона, за последний месяц органы получили десятки заявлений о краже транспортных средств с парковки аэропорта Хитроу. Так, около 80 британцев, которые на время отпуска оставили свои машины и ключи от них парковочной компании авиагавани Terminal Universal, по прилету не смогли найти свои автомобили. При этом организация перестала отвечать на звонки.

Отмечалось, что правоохранительные органы разыскали около 70 машин, однако владельцы жаловались, что машины были найдены «в плохом состоянии» и с пустым баком. По словам одного европейца, он даже получил штраф за превышение скорости, когда находился в отпуске.

По подозрению в краже был задержан 25-летний мужчина, тем не менее расследование еще не завершено. Полиция Лондона продолжает поиск оставшихся машин.

Ранее в январе были названы самые воруемые пассажирами вещи из самолетов. Выяснилось, что чаще всего туристы уносят с собой из воздушных судов спасательные жилеты.