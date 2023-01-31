Названы самые воруемые пассажирами вещи из самолетов

Express: самыми воруемыми вещами на борту самолета названы спасательные жилеты

Бортпроводник одной из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы назвал самые воруемые пассажирами вещи из самолетов. Об этом пишет Express.

Так, чаще всего туристы уносят с собой из воздушных судов спасательные жилеты. «Вы будете удивлены, сколько людей воруют спасательные жилеты с лайнеров в качестве сувениров, — рассказал он. — Вы можете себе представить, насколько это было бы серьезно, если бы у кого-то не было спасательного жилета, когда он мог бы ему понадобиться».

По информации издания, кража спасательного жилета с борта самолета может иметь серьезные последствия, особенно в случае приземления воздушного судна на воду. «Если экипаж поймет, что спасательные жилеты отсутствуют, рейс может быть задержан или отменен, поскольку, согласно действующим правилам, самолет не может вылететь без минимального количества аварийно-спасательного оборудования, включая спасательный жилет на каждого пассажира», — говорится в публикации.

Еще одна стюардесса по имении Джойс, работавшая в американской авиакомпании, заявила, что многие пассажиры первого класса воруют металлические столовые приборы, кофейные кружки, подушки и одеяла. Также некоторые путешественники уносят с собой гигиенические пакеты.

Ранее в январе другая бортпроводница раскрыла действенный способ бесплатно получить вторую порцию питания в самолете. По словам девушки, вся оставшаяся после обслуживания пассажиров еда обычно выбрасывается, поэтому туристы могут попросить дополнительную порцию у бортпроводников после окончания раздачи.