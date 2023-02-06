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17:01, 6 февраля 2023Наука и техника

У Юпитера обнаружили новые спутники

Астрономы обнаружили у Юпитера 12 новых спутников размером 1-3 километра

Фото: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstad / Sean Doran / Reuters

Астрономы обнаружили 12 новых спутников вокруг Юпитера, общее количество которых достигло рекордных 92. Это больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы, включая Сатурн с 83 подтвержденными спутниками. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Новые спутники были обнаружены с помощью телескопов на Гавайях и в Чили в 2021 и 2022 годах, а их орбиты были подтверждены в ходе последующих наблюдений. Они дополнили список Центра малых планет Международного астрономического союза.

Спутники обладают карликовыми размерами — всего 1-3 километра — и напоминают астероиды, поскольку их масса недостаточна для того, чтобы они приобрели сферическую форму. Ученые надеются, что в будущем удастся получить детальные изображения одной из внешних лун Юпитера, чтобы точнее определить их происхождение. Предполагается, что маломассивные спутники неправильной формы являются осколками более крупных спутников, столкнувшихся друг с другом, кометами или астероидами.

Недавно открытые спутники Юпитера пока еще не имеют названий. По словам астрономов, только половина из них достаточно велика (не менее 1,5 километра в поперечнике), чтобы получить собственное имя.

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Александр Еникеев
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