Кадыров предположил возможную денацификацию Польши после успешного окончания спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о возможной денацификации и демилитаризации Польши после успешного завершения спецоперации на Украине. Его слова приводит Telegram-канал «Раньше всех, ну почти».

Кадыров отметил, что военные запасы Варшавы оказались истощены после поставок вооружений Киеву. «Теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО [специальной военной операции] Россия начнет денацифицировать, демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!» — сказал руководитель региона.

Кадыров добавил, что лично он рассматривает такую возможность. «Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе, и в первую очередь на территории Польши», — указал глава Чечни. Он подчеркнул, что Варшава вовремя начала беспокоиться о своем будущем.

Ранее Кадыров заявлял, что после Украины демилитаризация ждет страны НАТО. Он рассказал, что разрабатывает грандиозные планы, уточнив, что первой на очереди после взятия Киева будет Польша.