Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:04, 6 февраля 2023Россия

Кадыров порассуждал о денацификации Польши

Кадыров предположил возможную денацификацию Польши после успешного окончания спецоперации
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о возможной денацификации и демилитаризации Польши после успешного завершения спецоперации на Украине. Его слова приводит Telegram-канал «Раньше всех, ну почти».

Кадыров отметил, что военные запасы Варшавы оказались истощены после поставок вооружений Киеву. «Теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО [специальной военной операции] Россия начнет денацифицировать, демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!» — сказал руководитель региона.

Кадыров добавил, что лично он рассматривает такую возможность. «Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе, и в первую очередь на территории Польши», — указал глава Чечни. Он подчеркнул, что Варшава вовремя начала беспокоиться о своем будущем.

Ранее Кадыров заявлял, что после Украины демилитаризация ждет страны НАТО. Он рассказал, что разрабатывает грандиозные планы, уточнив, что первой на очереди после взятия Киева будет Польша.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный заявил о потере ВСУ контроля над третью Артемовска
Великобритания опровергла информацию о гибели своих военных на Украине
Кадыров порассуждал о денацификации Польши
Россиянки рассказали о самом ужасном сексе в жизни
США назвали нецелесообразным визит Блинкена в Пекин
Раскрыта новая схема мошенничества с «соцвыплатами»
В Белоруссии прокомментировали строительство ВСУ забора на границе
Подсчитано число рухнувших после землетрясения зданий в Турции
Месси признали лучшим футболистом Южной Америки 2022 года
Застенчивый студент увидел 500 девушек на экзамене и лишился чувств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.