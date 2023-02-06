69-я параллель
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18:31, 6 февраля 202369-я параллель

Китов-убийц сняли на видео возле популярного у российских туристов побережья

В Териберке сняли на видео подплывших к побережью косаток

В Баренцевом море возле популярного у туристов побережья в районе поселка Териберка Мурманской области заметили косаток. Видео с китами-убийцами опубликовала на своей странице «ВКонтакте» местная жительница.

На снятых россиянкой кадрах видно, как несколько косаток подплыли совсем близко к людям. Они демонстративно поднимаются на поверхность, показывая зрителям спины и плавники, и тут же погружаются в море. По словам очевидицы, туристам приходится преодолевать тысячи километров и отдавать сотни тысяч рублей, чтобы увидеть морских млекопитающих. «А нам надо только заправить машину и выйти в море», — прокомментировала она запись.

По информации из открытых источников, косаток начали называть китами-убийцами вследствие ошибки, допущенной в XVIII веке при переводе на английский испанского названия млекопитающего — asesina ballenas, что переводится как «убийца китов». Эти животные являются вершиной пищевой цепочки в морской природе и практически не имеют соперников. Косатки охотятся не только на рыбу, но и на других животных, включая тюленей, морских львов и даже крупных китов.

В ноябре 2021 года туристы заметили косаток возле Териберской губы. Тогда туристам также удалось заснять появление животных на видео. Как следует из комментария к записи, Баренцево море является ареалом обитания этих морских млекопитающих, но в данном регионе их видят достаточно редко.

Константин Лысяков
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