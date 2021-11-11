Редкое появление косаток в Мурманской области попало на видео

В Териберскую губу в Мурманской области зашли косатки. Туристам удалось заснять редкое появление китов на видео, передает Telegram канал СЗФО.

Ареал обитания косаток — Баренцево море, но именно в Териберской губе, вблизи от туристов, они появляются нечасто. Обычно в Мурманскую область приезжают, чтобы посмотреть на северное сияние и косаток. Туристам приходится ездить несколько раз, потому что увидеть эти явления с первого раза — большая удача.

Ранее в Магадане стая из 4 косаток приблизилась к катеру рыбаков. Рыбаки были удивлены их размерами и тем, что киты подплыли к лодке вплотную. Один из рыбаков поделился впечатлениями.