В Магадане косатки вплотную приблизились к катеру рыбаков

В Магадане стая косаток вплотную приблизилась к катеру рыбаков в бухте Гернера. Об этом рассказал РИА Новости один из рыбаков Павел Братасюк.

«Ощущения великолепные. Грациозность, их размеры. Это была стая, четыре — человека, хочется сказать. Четыре косатки. Два маленьких, один средний и один большой. Мы даже не испугались, но напряглись, скажем так. Потому что встреча с такими животными в море все равно опасна. Они хоть и играют, но неизвестно, чего от них ждать. А так очень красиво, очень запоминающиеся», — рассказал он.

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН Николай Докучаев объяснил активность косаток в прибрежной зоне Магадана хорошим подходом лососевых. Отмечается, что в этом году в регионе много горбуши, кижуч продолжает нереститься. «Еще надо отметить, что эти самки старые, они зачастую учат своих молодых сородичей охоте. Как у людей идет воспитание или обучение, так и у косаток», — добавил ученый.