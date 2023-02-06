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00:17, 6 февраля 2023Россия

Стало известно о бегстве украинских военных с позиций в Купянском районе

«Русская весна»: ВСУ бегут с позиций в Харьковской области после наступления военных РФ

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут с позиций в Купянском районе Харьковской области после того, как российские войска начали наступление. Об этом сообщает «Русская весна».

Как стало известно изданию, военные 14-й бригады ВСУ покинули населенный пункт Синьковка, бросив вооружение и бронетехнику.

Также отмечается, что российские войска продолжают боевые действия на окраинах поселка Двуречное, а также штурмуют Гряниковку, продвигаясь в сторону Купянска.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины были выбиты с западных окраин населенного пункта Двуречное в Харьковской области в результате наступления «Западной» группировки войск.

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Марина Совина
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