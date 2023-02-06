Появились подробности убийства супругов-пенсионеров в московской квартире

Убитый в квартире на Ленинском проспекте пенсионер оказался полковником-секретчиком

Появились подробности об убийстве супругов-пенсионеров в московской квартире на Ленинском проспекте. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, погибший 72-летний пенсионер работал в одной из секретных спецслужб полковником-секретчиком. Они трудились вместе с супругой в франкоязычной стане третьего мира. Бывшие коллеги рассказали, что потерпевший был аккуратным, интеллигентным и образованным человеком.

В последние годы пожилой мужчина стал переживать из-за здоровья жены, у которой диагностировали тяжелое заболевание. Он даже смог договориться с бывшим начальником о получении разрешения на въезд в Европу, несмотря на секретный статус.

Предположительным мотивом преступления стало ограбление. В квартире супружеской пары был сейф с деньгами. Сейчас правоохранители проверяют, пропало ли что-то. Кроме того, стало известно, что у полковника несколько месяцев назад произошел конфликт с соседом, так как собака мужчины набросилась на жену погибшего. Но развития тот инцидент не получил.

Ранее сообщалось, что в Москве сын обнаружил в квартире тела родителей-пенсионеров с ножевыми ранениями. Он нашел родителей 73 и 74 лет с множественными ножевыми ранениями в их квартире на Ленинском проспекте. Сын приехал к ним, потому что они перестали выходить на связь. Дверь в квартире была открыта. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.