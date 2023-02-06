Россиянка лишилась трети легкого из-за незамеченного врачами заболевания

Babr Mash: в Бурятии женщине удалили треть легкого из-за незамеченного врачами туберкулеза

Жительнице Бурятии удалили треть легкого из-за заболевания, которое не заметили врачи частного медцентра. Об этом 6 февраля сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Россиянка обратилась в одну из клиник Улан-Удэ с жалобами на кашель и боль в районе правой лопатки. Пациентке сделали рентген и списали недомогания на невралгию, посоветовав в качестве лечения обезболивающие мази и массаж. Спустя время она почувствовала себя хуже и обратилась к терапевту. Врач заключила, что женщина кашляет из-за больного желудка и назначила ей ряд анализов и обследований, включая флюорографию, которую пациентка решила сделать в другой поликлинике.

«Меня госпитализируют, делают компьютерную томографию и выясняют, что у меня туберкулез с распадом правого легкого. Мне сделали операцию — я лишилась одной третьей части легкого», — рассказала женщина.

После этого пациентка обратилась в Росздравнадзор, который установил, что врач-рентгенолог пропустил патологию, которая была видна на снимке, сделанном при первом обследовании. Руководство медцентра предложило женщине компенсацию в размере 400 тысяч рублей, но россиянка отказалась от мирового соглашения. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что девочка из Тувы умерла после отказа врачей в экстренной госпитализации из-за отсутствия показаний. Через шесть дней девочку снова привезли в медучреждение, где она скончалась.