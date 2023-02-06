В Москве уменьшились новые квартиры

«Метриум»: в бюджетных новостройках Старой Москвы уменьшилась средняя площадь квартир

В Москве за последние пять лет сократилась средняя площадь квартир в новостройках. При этом в указанный период новые объекты стали стоить больше. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Аналитики выяснили, что на данный момент в старых границах столицы представлено 10 проектов со средней стоимостью предложения до шести миллионов рублей. В доступных по бюджету объектах средняя площадь лота уменьшилась с 48,3 квадратного метра до 18,3 квадратного метра.

Что касается цен, то квартиры на первичном рынке за пять лет стали стоить дороже на 85,6 процента. Бюджетные варианты со стоимостью до шести миллионов составили долю в 2,7 процента от всех проектов. Пять лет назад их было 12.

Ранее специалисты Росстата пришли к выводу, что за 2022 год новостройки в России подорожали в среднем на 21 процент, до 122,3 тысячи рублей за один квадратный метр. «Вторичка» в этот же период стала дороже на 12 процентов — средняя цена «квадрата» достигла 94,4 тысячи рублей.