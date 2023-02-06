Казахстанских майнеров обязали получать лицензию для добычи криптовалют

Президент Казахстана Токаев обязал майнеров получать специальную лицензию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о цифровых активах, который обязал майнеров получать специальную лицензию для добычи криптовалют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Закон был одобрен парламентом 26 января. Ранее комитет по финансам и бюджету верхней палаты заявил, что документ разработан с целью создать правовую базу для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга.

По словам сенатора Бекболата Орынбекова, которые приводил в январе «Sputnik Казахстан», закон также регламентирует деятельность бирж цифровых активов и майнинговых пулов, обязывает пулы и одиночных майнеров предоставлять сведения о доходах в целях налогообложения и регулирует оборот этих активов в стране.

В профильном комитете сената отмечали, что закон позволит сформировать в Казахстане легальный рынок цифровых активов, а также привлечь иностранные инвестиции. Ожидается, что это поспособствует развитию экономики страны в целом и увеличит поступления в бюджет.